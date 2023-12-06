Эксперты зафиксировали отступление армии РФ с двух позиций у Авдеевского коксохима

По данным специалистов Института изучения войны (ISW), Силы обороны контратаковали севернее Авдеевского коксохимического завода, заставив оккупантов отступить с двух передовых позиций.

Силы обороны заставили оккупантов отступить с двух позиций у Авдеевского коксохима

Украинские силы контратаковали под Авдеевкой 5 декабря и недавно совершили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что украинские силы продвинулись к востоку от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода.

Украинский военный наблюдатель заявил 5 декабря, что украинские силы контратаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отступить с двух передовых позиций.

Российский военный блоггер утверждает, что украинские войска контратакуют у Степного и давят на российскую оборону по направлению Новокалинового.

В то же время оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой 5 декабря и достигли подтвержденных успехов.

Геолокационные данные, опубликованные 5 декабря, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль участка железнодорожной линии к северу от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Кроме того, геолокационные данные, опубликованные 4 декабря, указывают на то, что российские войска также продвинулись к югу от террикона в Авдеевке.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 23 российских атаки к востоку от Новобахмутовки (7 км северо-западнее Авдеевки); к северо-востоку от Бердичева (4 км к северу от Авдеевки); а также вблизи Степного (3 км севернее Авдеевки), Авдеевки, Северского (6 км западнее Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Российские военные блоггеры утверждают, что 4 и 5 декабря российские войска продвинулись вперед в районе Новокалинового (8 км севернее Авдеевки), Степного, Авдеевского коксохимического завода, Авдеевского террикона, промзоны юго-восточнее Авдеевки, Северного и Северного.

Также они заявляют, что 4 и 5 декабря продолжаются позиционные бои у Красногоровки (4 км северо-восточнее Авдеевки), а также, что российские войска возобновили штурмы возле Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки).

Прессслужба Таврической группировки украинских войск сообщила 5 декабря, что российские войска возобновили задачи авиаударов с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки после периода менее интенсивной активности российской авиации.