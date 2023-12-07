Міноборони Британії показало моторошні кадри з Авдіївки — відео

В Авдіївці Донецької області через обстріли та удари російських окупантів багато житлових будинків повністю зруйновано, у дворах величезні вирви через ворожі бомбардування. Місто поступово перетворюється на руїни.

Що відбувається в Авдіївці

Британське оборонне відомство опублікувало відео з Авдіївки, і на кадрах знято наслідки російських обстрілів.

This is Avdiivka.



In 2022, Russia planned to seize the town, and the entire Donbas, in just 10-14 days.



Instead, recent assaults have resulted in a 90% increase in Russian casualties.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/XBUulr7JAx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 7, 2023

Також на 53-секундному ролику демонструється підбита військова техніка військ РФ. Зокрема, показаний танк загарбників, що звалився з містка через водойму і який лежить на боці в яру.

У Міноборони Британії зазначають, що внаслідок штурмових дій російських інтервентів у кампанії зі спробами захопити Авдіївку втрати окупаційного контингенту збільшилися майже вдвічі.

Це Авдіївка. У 2022 році Росія планувала захопити місто і весь Донбас лише за 10-14 днів. Натомість нещодавні напади призвели до збільшення втрат серед росіян на 90%, - підписано кадри. Поширити

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, війська РФ на початку жовтня суттєво активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Як раніше заявляв головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, окупанти втратили в боях за Авдіївку щонайменше 10 тисяч солдатів. При цьому президент Володимир Зеленський зауважував, що російські втрати в районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що війська РФ не зможуть захопити Авдіївку, якщо не візьмуть територію Авдіївського коксохімічного заводу. Наприкінці листопада та на початку грудня російські пропагандисти стверджували, нібито мають успіх у районі коксохіму. Проте 3 грудня воїни 47-ї окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території цього заводу. Захисники наголосили, що він під контролем ЗСУ.

Додамо, що зараз по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, проте особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Інтервенти хочуть захопити його, щоби перерізати логістику Сил оборони.