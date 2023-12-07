Міноборони Британії показало моторошні кадри з Авдіївки — відео

В Авдіївці Донецької області через обстріли та удари російських окупантів багато житлових будинків повністю зруйновано, у дворах величезні вирви через ворожі бомбардування. Місто поступово перетворюється на руїни.
Що відбувається в Авдіївці
Британське оборонне відомство опублікувало відео з Авдіївки, і на кадрах знято наслідки російських обстрілів.
Також на 53-секундному ролику демонструється підбита військова техніка військ РФ. Зокрема, показаний танк загарбників, що звалився з містка через водойму і який лежить на боці в яру.
У Міноборони Британії зазначають, що внаслідок штурмових дій російських інтервентів у кампанії зі спробами захопити Авдіївку втрати окупаційного контингенту збільшилися майже вдвічі.
Бої за Авдіївку
Нагадаємо, війська РФ на початку жовтня суттєво активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.
Як раніше заявляв головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, окупанти втратили в боях за Авдіївку щонайменше 10 тисяч солдатів. При цьому президент Володимир Зеленський зауважував, що російські втрати в районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.
Українські військові пояснювали, що війська РФ не зможуть захопити Авдіївку, якщо не візьмуть територію Авдіївського коксохімічного заводу. Наприкінці листопада та на початку грудня російські пропагандисти стверджували, нібито мають успіх у районі коксохіму. Проте 3 грудня воїни 47-ї окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території цього заводу. Захисники наголосили, що він під контролем ЗСУ.
Додамо, що зараз по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, проте особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Інтервенти хочуть захопити його, щоби перерізати логістику Сил оборони.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-