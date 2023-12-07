Минобороны Британии показало жуткие кадры из Авдеевки — видео
Категория
Украина
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Минобороны Британии показало жуткие кадры из Авдеевки — видео

Минобороны Британии
Минобороны Британии показало жуткие кадры из Авдеевки — видео
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В Авдеевке Донецкой области из-за обстрелов и ударов российских оккупантов многие жилые дома полностью разрушены, во дворах огромные воронки из-за вражеских бомбардировок. Город постепенно превращается в руины.

Что происходит в Авдеевке

Британское оборонное ведомство опубликовало видео с Авдеевки, и на кадрах сняты последствия российских обстрелов.

Также на 53-секундном ролике демонстрируется подбитая военная техника войск РФ. В частности, показан танк захватчиков, рухнувший с мостика через водоем и лежащий на боку в овраге.

В Минобороны Британии отмечают, что в результате штурмовых действий российских интервентов в кампании с попытками захватить Авдеевку потери оккупационного контингента увеличились почти вдвое.

Это Авдеевка. В 2022 году Россия планировала захватить город и весь Донбасс всего за 10-14 дней. В то же время недавние нападения привели к увеличению потерь среди россиян на 90%, - подписаны кадры.

Бои за Авдеевку

Напомним, войска РФ в начале октября существенно активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Как ранее заявлял главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, оккупанты потеряли в боях за Авдеевку по меньшей мере 10 тысяч солдат. При этом президент Владимир Зеленский замечал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что войска РФ не смогут захватить Авдеевку, если не примут территорию Авдеевского коксохимического завода. В конце ноября и начале декабря российские пропагандисты утверждали, что якобы имеют успех в районе коксохима. Однако 3 декабря воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении окупантов на территории этого завода. Защитники подчеркнули, что он находится под контролем ВСУ.

Добавим, что сейчас по всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские оккупанты уделяют Степовому, что северо-западнее города. Интервенты хотят захватить его, чтобы перерезать логистику сил обороны.

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