Преступная армия РФ перебросила в район Авдеевки Донецкой области около 40 тыс военных, не имеющих нормального обеспечения.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, на фоне очень высоких потерь командование оккупационной российской армии постоянно опрокидывает резервы из свежемобилизованных рядов и подразделения из бывших заключенных "Шторм-Z".
Штупун подчеркнул, что военное командование армии РФ покидает некоторые подразделения на Авдеевском направлении даже без продуктов питания и питьевой воды, однако они все равно уходят в наступление.
Он подчеркнул, что командование относится к российским военным хуже, чем к животным.
Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении
По словам командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 466 захватчиков армии РФ и 20 вражеской военной техники.
По словам командующего, в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг нанес 24 авиаудара, провел 56 боевых столкновений и совершил 648 артобстрелов.
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