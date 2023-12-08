Армия РФ сосредоточила в районе Авдеевки около 40 тыс военных — спикер ОСУВ "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сосредоточила в районе Авдеевки около 40 тыс военных — спикер ОСУВ "Таврия"

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Преступная армия РФ перебросила в район Авдеевки Донецкой области около 40 тыс военных, не имеющих нормального обеспечения.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, на фоне очень высоких потерь командование оккупационной российской армии постоянно опрокидывает резервы из свежемобилизованных рядов и подразделения из бывших заключенных "Шторм-Z".

Штупун подчеркнул, что военное командование армии РФ покидает некоторые подразделения на Авдеевском направлении даже без продуктов питания и питьевой воды, однако они все равно уходят в наступление.

Враг несет очень значительные потери. Если примерно сосчитать, это около 300-400 человек в сутки. Российские террористы не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка – наибольшее количество боеприкосновений, наиболее горячее, - подчеркивает спикер ОСУВ "Таврия".

Он подчеркнул, что командование относится к российским военным хуже, чем к животным.

Отношение командования к ним просто как к животным. Фиксируется то, что иногда даже оставляют без пищи и воды, и они вынуждены есть просто снег. Много обморожений сейчас. Но почему они идут вперед – боятся своего руководства больше, чем смерти, - отметил Штупун.

Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении

По словам командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 466 захватчиков армии РФ и 20 вражеской военной техники.

Российские террористы не умаляют активности своей пехоты. Авдеевка и Маринка – наибольшее количество боеприкосновений. Противник действует при поддержке бронетехники. Задействует авиацию. Сбрасывает КАБы – за прошедшие сутки более 40 единиц. Все – на Донетчину, – подчеркнул Тарнавский.

По словам командующего, в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг нанес 24 авиаудара, провел 56 боевых столкновений и совершил 648 артобстрелов.

Уничтожены 20 единиц военной техники. В частности, четыре танка, 11 ББМ, одна артсистема, четыре автомобиля. Также был уничтожен один склад боеприпасов. Еще 17 единиц техники врага повреждены, – отметил Тарнавский.

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