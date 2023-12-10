ЗСУ знищили 700 солдатів РФ та майже 50 одиниць ворожої техніки — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 338 820 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 700 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків ‒ 5636 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 10529 (+10) од,

артилерійських систем – 8064 (+6) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+0),

крилаті ракети ‒ 1586 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10623 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1162 (+3)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямках підрозділи сил оборони відбили 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.