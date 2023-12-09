ВСУ ударили по двум складам горюче-смазочных материалов армии РФ — сводка Генштаба

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 09.12.2023 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 45 боевых столкновений.

Враг нанес ракетный и 5 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59, которая успешно уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них: Плохов, Клюсы, Барановка, Рожковичи, Фотовыж, Старикове, Волфине Сумской области; Терновая, Старица, Бочково Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе: Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненьке, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 8 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении силы обороны отразили 2 атаки врага, пытавшегося вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районах Новопокровки и западнее Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Новоданиловка, Новопавловка, Лобково, Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Берислав, Тягинка и Ивановка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум складам горюче-смазочных материалов противника.