ВСУ ударили по двум складам горюче-смазочных материалов армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 18.00 09.12.2023 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
В течение суток произошло 45 боевых столкновений.
Враг нанес ракетный и 5 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59, которая успешно уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них: Плохов, Клюсы, Барановка, Рожковичи, Фотовыж, Старикове, Волфине Сумской области; Терновая, Старица, Бочково Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 4 атаки врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе: Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Купянск Харьковской области.
На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Донецкой области.
На Бахмутском направлении силами обороны отражены 12 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненьке, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 8 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области как Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка, Екатериновка.
На Шахтерском направлении силы обороны отразили 2 атаки врага, пытавшегося вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районах Новопокровки и западнее Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Новоданиловка, Новопавловка, Лобково, Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Берислав, Тягинка и Ивановка Херсонской области.
Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ
Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум складам горюче-смазочных материалов противника.
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