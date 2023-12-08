ВСУ отразили 77 атак армии РФ и нанесли удары по враждебным позициям — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток 77 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли удары по трем районам сосредоточения вражеского личного состава и военной техники.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят артиллерийские удары по враждебным позициям.

В течение суток подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 станции РЭС российских оккупантов.

В то же время военные преступники армии РФ в течение нанесли 27 ракетных и 27 авиаударов, совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

С начала суток российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, баллистическую ракету "Искандер-М" и 6 зенитных управляемых ракет С-300. Силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В результате террористических атак захватчиков погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта