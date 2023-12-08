ВСУ отразили 77 атак армии РФ и нанесли удары по враждебным позициям — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток 77 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли удары по трем районам сосредоточения вражеского личного состава и военной техники.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят артиллерийские удары по враждебным позициям.
В течение суток подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 станции РЭС российских оккупантов.
В то же время военные преступники армии РФ в течение нанесли 27 ракетных и 27 авиаударов, совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.
С начала суток российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, баллистическую ракету "Искандер-М" и 6 зенитных управляемых ракет С-300. Силами и средствами ПВО ВСУ было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.
В результате террористических атак захватчиков погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Локня, Искрисковщина, Грабовское, Середина Буда Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гранов Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку врага, который пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе Спорного Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Серебрянки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное Донецкой области.
На Бахмутском направлении бойцами ВСУ было отражено 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Временного Яра Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 32 атаки врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону войск ВСУ. Также противник нанес авиационный удар в районе Ласточкино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Бердичи, Авдеевка, Степное, Тоненькое, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 20 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Острое, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Волшебное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись город Херсон и Ивановка Херсонской области.
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