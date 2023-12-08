ВСУ уничтожили более 900 солдат РФ, 8 танков и 12 артсистем — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 337 220 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 990 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5626 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 10508 (+26) ед,

артиллерийских систем – 8057 (+12) ед,

РСЗО – 919 (+0) ед,

средств ПВО – 605 (+0) ед,

самолетов – 324 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+20),

крылатых ракет – 1571 (+0),

кораблей /катеров - 22 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10591 (+30) ед,

специальной техники – 1159 (+3)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 24 атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 14 атак.

На Запорожском направлении защитники отбили 8 атак противника, в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

На Шахтерском направлении россияне наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях кафиры сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.