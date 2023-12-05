С HIMARS точно в цель. Воины ССО уничтожили российский комплекс "Синица" – видео

Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станцию РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом по HIMARS.

Украинские бойцы сожгли российскую "Синицу"

Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица".

Экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

В результате огневого поражения станция РЭБ уничтожена, - добавили в ССО. Поделиться

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.

Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единица техники.

4 декабря сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и техники россиян в Сватовском районе Луганской области.