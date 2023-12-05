С HIMARS точно в цель. Воины ССО уничтожили российский комплекс "Синица" – видео

Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили российскую станцию РЭБ "Синица". Ее удалось уничтожить ударом по HIMARS.
Украинские бойцы сожгли российскую "Синицу"
Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица".
Экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 5 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 333 840 военных.
Также после перерыва оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 на Таврическом направлении. В то же время враг продолжает нести значительные потери, за сутки на этом отрезке уничтожено более 400 захватчиков и 21 единица техники.
4 декабря сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и техники россиян в Сватовском районе Луганской области.
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