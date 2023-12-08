ЗСУ знищили понад 900 солдатів РФ, 8 танків та 12 артсистем — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 337 220 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 990 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків – 5626 (+8) од,

бойових броньованих машин – 10508 (+26) од,

артилерійських систем – 8057 (+12) од,

РСЗВ – 919 (+0) од,

засобів ППО – 605 (+0) од,

літаків – 324 (+0) од,

гелікоптерів– 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),

крилатих ракет – 1571 (+0),

кораблів /катерів – 22 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,

спеціальної техніки – 1159 (+3)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 14 атак.

На Запорізькому напрямку захисники відбили 8 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.