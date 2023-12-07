Сили ППО знищили 15 російських "шахедів" під час нічної атаки на Україну

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, у ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131”.

Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника.

Для збиття залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Нічна атака дронів

У ніч на 7 грудня у частині областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів дронів-камікадзе.

Вночі у Хмельницькій області лунали вибухи через роботу ППО.

Також російські окупанти в ніч на 7 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під удар потрапила портова інфраструктура, є жертва.

Окупанти прицільно били саме по портовій інфраструктурі Подунавʼя. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. На місці "прильоту" сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Через російську атаку водій одній однієї з фур загинув.

Окрім цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що війська РФ запустили кілька груп ударних безпілотників, які летіли до західних регіонів України через Херсонську та Миколаївську області.