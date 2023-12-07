Сили ППО знищили 15 російських "шахедів" під час нічної атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 15 російських "шахедів" під час нічної атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Російські війська вночі 7 грудня атакували Україну 18 ударними БПЛА типу "Шахед". П'ятнадцять ворожих дронів вдалося збити.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, у ніч на 7 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131”.

Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника.

Для збиття залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Нічна атака дронів

У ніч на 7 грудня у частині областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів дронів-камікадзе.

Вночі у Хмельницькій області лунали вибухи через роботу ППО.

Також російські окупанти в ніч на 7 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під удар потрапила портова інфраструктура, є жертва.

Окупанти прицільно били саме по портовій інфраструктурі Подунавʼя. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. На місці "прильоту" сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Через російську атаку водій одній однієї з фур загинув.

Окрім цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що війська РФ запустили кілька груп ударних безпілотників, які летіли до західних регіонів України через Херсонську та Миколаївську області.

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