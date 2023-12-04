Україна отримала ракети для ППО та зенітні комплекси — Зеленський

Президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора розповів про отримання від партнерів дефіцитних ракет до наявних систем ППО і нових сучасних зенітних комплексів.

Партнери передали нові ракети і зенітні комплекси

Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям, - заявив президент України Володимир Зеленський. Поширити

За словами Зеленського, Україна нарощує власне виробництво зброї.

Вперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць, і вже бачимо, як збільшити його ще, – додав президент. Поширити

У роботі "зернового коридору", Україна перевищила позначку в 7 млн тонн вантажів.

Глава держави отримав доповіді розвідок та зведення з фронту

На Херсонщині ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А Сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто, додав також Зеленський.

Пакет допомоги на 50 млрд євро від ЄС

У червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги.

Угорщина є єдиною країною, яка регулярно намагається блокувати допомогу Європейського союзу в нашій країні, а також, наприклад, санкції проти Росії.

У листопаді, у листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, прем'єр-міністр Угорщини Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Щоб подолати вето Будапешта, Єврокомісія наступного дня, 23 листопада, затвердила авансові виплати Угорщини у розмірі 900 млн євро, які були раніше "заморожені".