Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час офіційного візиту до Китаю закликала КНР не сприяти Росії в її загарбницькій війні проти України.
Франція закликала Китай не допомогати РФ у війні проти України
Вона закликала Китай продовжувати працювати над своєю мирною пропозицією щодо України, одночасно гарантуючи, що китайські структури не допомагатимуть РФ у війні.
Чому Сі Цзіньпін вирішив підтримати позицію Байдена
Як відомо, нещодавно китайський та американський президенти провели зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Що важливо розуміти, це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до США протягом останніх чотирьох років.
За словами очільника Білого дому, під час перемовин з президентом КНР вони встигли обговорити питання війни Росії проти України та ситуацію у Газі.
Чимало аналітиків припускають, що Байдену все-таки вдалося схилити Сі на бік США у питанні підтримки України та стримуванні Росії.
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