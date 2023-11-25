Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час офіційного візиту до Китаю закликала КНР не сприяти Росії в її загарбницькій війні проти України.

Франція закликала Китай не допомогати РФ у війні проти України

Франція ще раз підкреслює, що її співпраця з Китаєм має важливе значення для просування справедливого і тривалого миру, – зазначила Колонна. Поширити

Вона закликала Китай продовжувати працювати над своєю мирною пропозицією щодо України, одночасно гарантуючи, що китайські структури не допомагатимуть РФ у війні.

Ми розраховуємо на пильність китайської влади, щоб жодна структура в Китаї, особливо приватна, не сприяла прямо чи опосередковано незаконним військовим діям Росії в Україні, – додала Колонна. Поширити

Чому Сі Цзіньпін вирішив підтримати позицію Байдена

Як відомо, нещодавно китайський та американський президенти провели зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Що важливо розуміти, це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до США протягом останніх чотирьох років.

За словами очільника Білого дому, під час перемовин з президентом КНР вони встигли обговорити питання війни Росії проти України та ситуацію у Газі.

Чимало аналітиків припускають, що Байдену все-таки вдалося схилити Сі на бік США у питанні підтримки України та стримуванні Росії.