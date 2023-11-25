Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время официального визита в Китай призвала КНР не содействовать России в ее захватнической войне против Украины.
Франция призвала Китай не помогать РФ в войне против Украины
Она призвала Китай продолжать работать над своим мирным предложением по Украине, одновременно гарантируя, что китайские структуры не будут помогать РФ в войне.
Почему Си Цзиньпин решил поддержать позицию Байдена
Как известно, недавно китайский и американский президенты провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Что важно понимать, это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в США за последние четыре года.
По словам главы Белого дома, во время переговоров с президентом КНР они успели обсудить вопросы войны России против Украины и ситуации в Газе.
Многие аналитики предполагают, что Байдену все-таки удалось склонить Си на сторону США в вопросе поддержки Украины и сдерживания России.
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