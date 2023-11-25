Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время официального визита в Китай призвала КНР не содействовать России в ее захватнической войне против Украины.

Франция призвала Китай не помогать РФ в войне против Украины

Франция еще раз подчеркивает, что ее сотрудничество с Китаем имеет важное значение для продвижения справедливого и продолжительного мира, – отметила Колонна. Поделиться

Она призвала Китай продолжать работать над своим мирным предложением по Украине, одновременно гарантируя, что китайские структуры не будут помогать РФ в войне.

Мы рассчитываем на бдительность китайских властей, чтобы ни одна структура в Китае, особенно частная, не способствовала прямо или косвенно незаконным военным действиям России в Украине, – добавила Колонна. Поделиться

Почему Си Цзиньпин решил поддержать позицию Байдена

Как известно, недавно китайский и американский президенты провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Что важно понимать, это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в США за последние четыре года.

По словам главы Белого дома, во время переговоров с президентом КНР они успели обсудить вопросы войны России против Украины и ситуации в Газе.

Многие аналитики предполагают, что Байдену все-таки удалось склонить Си на сторону США в вопросе поддержки Украины и сдерживания России.