Китайские военные подвергли критике действия США, назвав их риском для безопасности в Южно-Китайском море.
Китай обвинил эсминец США во вторжении в свои территориальные воды
Китайские военные в субботу, 25 ноября, заявили, что эсминец ВМС США Hopper вошел в территориальные воды Китая без разрешения правительства Пекина.
Согласно заявлению на официальном аккаунте в WeChat командование южного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая, Пекин развернул свои военно-морские и военно-воздушные силы для мониторинга судна США.
Военные Китая назвали Штаты "инициатором рисков" для безопасности в Южно-Китайском море, указывая на этот инцидент.
Заявление Китая прозвучало несколько дней спустя после того, как Пекин обвинил Филиппины в привлечении "иностранных сил" к патрулированию Южно-Китайского моря, имея в виду совместное патрулирование филиппинских и американских военных.
РФ хочет построить подводный тоннель, соединяющий ее с Крымом
Как сообщает издание, состоявшиеся в конце октября переговоры были спровоцированы растущей обеспокоенностью России по безопасности незаконно построенного моста через Керченский пролив. Он является ключевой логистической линией для российской армии, но дважды подвергся атакам ВСУ и до сих пор остается уязвимой целью украинских войск.
Переговоры подчеркивают решимость России сохранить свой контроль над Крымом, который она незаконно аннексировала в 2014 году. А также растущую зависимость Москвы от Китая как источника глобальной поддержки.
По мнению официальных лиц США и инженеров, такую идею будет сложно реализовывать. На строительство, которое продлится годами, нужно будет потратить миллиарды долларов. К тому же, такие работы никогда не проводились в зоне боевых действий.
Но, несмотря на сомнения в жизнеспособности плана, по словам экспертов, у России есть четкие причины для его реализации.
Аналитики отмечают, что Керченский тоннель вряд ли удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в ее военных усилиях. Москва может рассматривать его как долгосрочную инвестицию - цель, которая имеет целью обеспечить безопасную связь с территорией, за которую можно конкурировать на протяжении десятилетий.
Проект также создаст политические и финансовые риски для Китая, никогда официально не признававшего аннексию Крыма Россией, и чьи компании могут попасть в ловушку экономических санкций, которые США и ЕС наложили на страну-агрессора.
Несмотря на это, перехваченные электронные письма свидетельствуют о том, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие. Они были предоставлены WP украинскими чиновниками.
В одном из сообщений говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе.
Ранее корпорация неоднократно сотрудничала с РФ, в частности помогая в расширении линий метро в Москве.
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