В РФ заявили о поставках рекордных объемов газа в Китай

"Газпром" заявил о поставках рекордных объемов газа в Китай

Отмечается, что китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) запросила объемы газа по маршруту "Сила Сибири-1", которые в очередной раз превысили контрактные обязательства "Газпрома".

"Газпром" поставил все запрашиваемые объемы и установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай, сообщают в компании. Поделиться

В октябре "Газпром" и CNPC подписали дополнение к своему контракту на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири-1", предусматривающее дополнительные поставки до 2023 года.

РФ намерена экспортировать 30 млрд кубометров газа в Китай в следующем году и в конечном итоге увеличить потоки до 38 млрд кубометров в год. Отдельные поставки по предстоящему дальневосточному маршруту должны достичь еще 10 млрд кубометров в год. Газпром также ведет переговоры о поставках до 50 млрд кубометров в год через будущий газопровод "Сила Сибири-2", но контракт еще не подписан, - говорится в сообщении. Поделиться

В "Газпроме" уверяют, что поставки газа в Китай остаются на уровне своих упавших исторических поставок в Западную Европу, поскольку европейские страны пытаются диверсифицировать свой импорт энергоносителей после вторжения России в Украину в 2022 году.

Что известно о российском Газпроме

В 2005 году "Газпром" купил "Газпром нефть", которая тогда называлась "Сибнефть", за более чем 13 млрд долл. у олигарха Романа Абрамовича.

В 2007 году "Газпром" был третьей по величине компанией мира с рыночной капитализацией более 330 миллиардов долларов.

"Газпром нефть" объявила 9 ноября, что ее совет директоров рекомендовал выплатить 82,94 рубля на акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев, что значительно превышает ожидания аналитиков.

Московская брокерская компания BCS заявила, что оценка "Газпром нефти" превысила оценку "Газпрома" впервые по крайней мере с ноября 2016 года.