Китайські військові розкритикували дії США, назвавши їх ризиком для безпеки в Південно-Китайському морі.

Китай звинуватив есмінець США у вторгненні у свої територіальні води

Китайські військові в суботу, 25 листопада, заявили що есмінець ВМС США Hopper увійшов у територіальні води Китаю без дозволу уряду Пекіна.

Згідно з заявою на офіційному акаунті в WeChat командування південного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю, Пекін розгорнув свої військово-морські і військово-повітряні сили для моніторингу судна США.

Військові Китаю назвали Штати “ініціатором ризиків” для безпеки в Південно-Китайському морі, вказуючи на цей інцидент.

Заява Китаю пролунала через кілька днів після того, як Пекін звинуватив Філіппіни в залученні "іноземних сил" до патрулювання Південно-Китайського моря, маючи на увазі спільне патрулювання філіппінських і американських військових.

РФ хоче побудувати підводний тунель, який з'єднає її з Кримом

Як повідомляє видання, переговори, які відбулися наприкінці жовтня, були спровоковані зростаючою стурбованістю Росії щодо безпеки незоконно збудованого мосту через Керченську протоку. Він є ключовою логістичною лінією для російської армії, але двічі зазнав атак ЗСУ та досі залишається вразливою ціллю українських військ.

Зазначається, що переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти свій контроль над Кримом, який вона незаконно анексувала у 2014 році. А також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела глобальної підтримки.

На думку офіційних осіб США та інженерів, таку ідею буде важко реалізовувати. На будівництво, яке триватиме роками, потрібно буде витратити мільярди доларів. До того ж такі роботи ніколи не проводились в зоні бойових дій.

Але, попри сумніви щодо життєздатності плану, за словами експертів, у Росії є чіткі причини для його реалізації.

Не зумівши досягти вирішальної перемоги у війні, Росія стикається з ризиком того, що Україна намагатиметься зірвати Керченський міст протягом наступних років, - зазначив Олександр Габуєв, експерт із відносин між Москвою та Пекіном. Поширити

Аналітики зазначають, що Керченський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у її військових зусиллях. Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію - таку, яка має на меті забезпечити безпечний зв’язок із територією, за яку можна конкурувати впродовж десятиліть.

Проект також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму Росією, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які США та ЄС наклали на країну-агресора.

Попри це, перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь. Вони були надані WP українськими чиновниками.

В одному з повідомлень йдеться, що Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об’єктів будь-якої складності в Кримському регіоні".

Раніше корпорація неодноразово співпрацювала з РФ, зокрема, допомагаючи у розширенні ліній метро у Москві.