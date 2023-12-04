Украина получила ракеты для ПВО и зенитные комплексы — Зеленский

Президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора рассказал о получении от партнеров дефицитных ракет к существующим системам ПВО и новым современным зенитным комплексам.
Партнеры передали новые ракеты и зенитные комплексы
По словам Зеленского, Украина наращивает собственное производство оружия.
В работе "зернового коридора" Украина превысила отметку в 7 млн тонн грузов.
Глава государства получил доклады разведок и сведения с фронта
В Херсонской области ОВА и МВА преодолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. Силы обороны реализуют замысел, как отразить врагу возможности и желание терроризировать город, добавил также Зеленский.
Пакет пособия на 50 млрд евро от ЕС
В июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС в Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи.
Венгрия является единственной страной, регулярно пытающейся блокировать помощь Европейского союза в нашей стране, а также, например, санкции против России.
В ноябре, в письме, адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю, премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Чтобы преодолеть вето Будапешта, Еврокомиссия на следующий день, 23 ноября, утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 млн евро, ранее "замороженных".
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