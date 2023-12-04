ППО знищила 18 дронів й авіаракету Х-59 армії РФ — Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 4 грудня російські загарбники атакували Україну 23 ударними БпЛА Shahed-136/131 з окупованого Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору ТОТ Херсонщини.

ППО України ліквідувала переважну більшість дронів

Війська РФ атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети в ніч на 4 грудня. Сили ППО працювали у дев'яти областях країни.

Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23 ударними БпЛА Shahed-136/131 з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Херсонської області, – йдеться у повідомленні. Поширити

Для відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті злагодженої бойової роботи знищено 18 ударних дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у не менш ніж 9 областях України.

Російські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.

За повідомленнями Повітряних сил ППО, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.

Що відомо про атаку дронів 3 грудня

Повітряні сили зазначили, що росіяни атакували ударними БпЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородcької області.

Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.

На Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною.

Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.