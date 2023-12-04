ППО знищила 18 дронів й авіаракету Х-59 армії РФ — Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 4 грудня російські загарбники атакували Україну 23 ударними БпЛА Shahed-136/131 з окупованого Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору ТОТ Херсонщини.
ППО України ліквідувала переважну більшість дронів
Війська РФ атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети в ніч на 4 грудня. Сили ППО працювали у дев'яти областях країни.
Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Для відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті злагодженої бойової роботи знищено 18 ударних дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у не менш ніж 9 областях України.
Російські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.
За повідомленнями Повітряних сил ППО, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.
У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.
Що відомо про атаку дронів 3 грудня
Повітряні сили зазначили, що росіяни атакували ударними БпЛА типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородcької області.
Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область.
На Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною.
Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.
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