Сили ППО за ніч збили 18 "шахедів" та авіаракету — Повітряні сили

У ніч на 1 грудня росіяни атакували Україну 25 ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, у ніч на 1 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу "Shahed" з двох напрямків: мис Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонської області.

За даними повітряних сил, до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Всього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Основний напрямок удару - південь та схід країни.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Що відомо про атаки РФ по Україні

Війська РФ в останні тижні відновили масовані удари по Україні за допомогою ракет та дронів-камікадзе. Так, вночі, 30 листопада, противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed" Сили ППО збили 18 БПЛА.

Окрім того, 28 листопада росіяни атакували дронами Хмельницький район. Внаслідок збиття силами ППО одного з безпілотників уламки впали на дах приватного будинку. Цієї ж ночі загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі.

На день раніше військові РФ обстріляли житловий сектор Нікополя. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти, ймовірно, почнуть набагато активніше застосовувати дрони для ударів по Україні, ніж ракети.