Нова атака РФ на Україну. Повітряні сили озвучили результати своєї роботи
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака РФ на Україну. Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

Повітряні Сили ЗСУ
дрон

Уночі 29 листопада армія Російської Федерації випустила по території нашої країни 21 ударний дрон типу "Shahed" та 3 керовані авіаційні ракети Х-59.

Силам ППО вдалося знищити 100% ворожих дронів

У ніч на 29 листопада 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ -рф. та керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини, - йдеться в повідомленні в ПС.

Варто звернути увагу на те, що основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.

Як зазначають представники Повітряних сил, з метою відбиття повітряного нападу залучили винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя – не досягла бажаної цілі! Тримаймо небо! Разом – до перемоги! - зазначають у ПС.

Що відомо про результати роботи мобільних вогневих груп

За словами командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва, мобільні вогневі групи, які знаходяться на цілодобовому чергуванні у Північній операційній зоні продовжують демонструвати чудові результати .

Зокрема в період з 18:38 28.11. по 00:34 29.11.2023 під час чергового ворожого удару з застосуванням безпілотних літальних апаратів камікадзе типу ''Shahed'' на Київському напрямку мобільною вогневою групою зі складу Північного стратегічного угрупування військ був знищений один ворожий БпЛА. Загалом всі ворожі дрони були збиті. Разом переможемо! - написав Сергій Наєв.

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