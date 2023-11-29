Нова атака РФ на Україну. Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

Уночі 29 листопада армія Російської Федерації випустила по території нашої країни 21 ударний дрон типу "Shahed" та 3 керовані авіаційні ракети Х-59.
Силам ППО вдалося знищити 100% ворожих дронів
Варто звернути увагу на те, що основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина, ракет – південь країни.
Як зазначають представники Повітряних сил, з метою відбиття повітряного нападу залучили винищувачі зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Що відомо про результати роботи мобільних вогневих груп
За словами командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва, мобільні вогневі групи, які знаходяться на цілодобовому чергуванні у Північній операційній зоні продовжують демонструвати чудові результати .
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