Нова атака РФ на Україну. Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

Зокрема в період з 18:38 28.11. по 00:34 29.11.2023 під час чергового ворожого удару з застосуванням безпілотних літальних апаратів камікадзе типу ''Shahed'' на Київському напрямку мобільною вогневою групою зі складу Північного стратегічного угрупування військ був знищений один ворожий БпЛА. Загалом всі ворожі дрони були збиті. Разом переможемо! - написав Сергій Наєв.