Нічна атака дронами на Україну. Сили ППО знищили 8 "шахедів"

26 листопада у передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Повітряні сили ЗСУ знищили вісім з дев’яти безпілотників, які запустила РФ.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

Повідомляється, що в ніч на 26 листопада 2023 року окупанти випустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ РФ) по Україні 9 ударних БПЛА типу "Shahed".

Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136".

За словами Командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, три дрони знищені мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угруповання військ.

Зокрема, в небі Київської області знищено один ударний дрон, ще два дрони-камікадзе знищено на Сумському напрямку, один із яких у небі Полтавської області.

Також стало відомо, що два БПЛА вночі було збито над Дніпропетровською областю. Безпілотники "приземлили" над Новомосковським та Синельниківським районами.

Що відомо про нічну атаку 26 листопада

Повітряні сили у суботу ввечері повідомили про загрозу ударних БпЛА в Запорізькій області.

Також була загроза БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Згодом стало відомо про групи ударних БпЛА через Дніпропетровську область в напрямку Полтавщини. Також загроза ударних безпілотників була на Черкащині.

О 23:40 тривогу було оголошено й на Київщині.

Групи ударних ворожих БпЛА розділилися та рухалися через Кременчук у напрямку Черкас, а інші через Полтаву у напрямку Сум.

Також в ніч на 26 листопада у передмісті Києва працювала протиповітряна оборона.