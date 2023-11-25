У Києві через атаку РФ постраждав дитячий садочок — відео

У Соломʼянському районі Києва уламки дрона пошкодили дитячий садочок. На щастя, ніхто не постраждав.
В якому стані дитячий садок
Як розповіла директорка садка у Соломʼянському районі Ліля Косянчук, уламки дрона впали на дах будівлі.
На щастя, ніхто не постраждав. Навчання дітей продовжиться, їх переведуть до іншого корпусу садка.
Нічна атака РФ на Київ
У ніч на 25 листопада в Києві було оголошено про повітряну тривогу. КМВА попередила про атаку російських безпілотників та закликала киян не ігнорувати повітряну тривогу.
Вже ближче до ранку в столиці пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони, а в Повітряних силах заявили про ризик атаки дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.
Як розповідав міський голова Віталій Кличко, внаслідок нічної атаки у Києві постраждали п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина.
Внаслідок атаки без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста.
За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука, цієї ночі було знищено 74 БпЛА. Ворог застосував 75 безпілотників, що стало рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення. Основним напрямком удару був Київ.
Президент Володимир Зеленський назвав свідомим терором те, що росіяни запустили рекордну кількість "Шахедів" саме вночі на день памʼяті жертв Голодомору.
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