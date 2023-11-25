Масштабна атака РФ на Київ. Пані посол США звернулася до сил ППО

Посол США Бріджит Брінк прокоментувала масовану атаку дронів на Україну з боку Росії в ніч проти суботи.

Брінк подякувала силам ППО

Дипломатка зазначила, що в той час, як температура в Україні падає нижче нуля, РФ цинічно посилає хвилі іранських безпілотників, атакуючи країну та її столицю.

Air defenses working actively in Kyiv all night long. As temperatures drop below zero in Ukraine, Russia cynically sends waves of Iranian drones to attack the capital and the country. Thank you to Ukraine’s air defenders. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 25, 2023

У Києві всю ніч активно працювала ППО... Дякуємо українським захисникам, – заявила Брінк. Поширити

Нічна атака РФ на Київ

У ніч на 25 листопада в Києві було оголошено про повітряну тривогу. КМВА попередила про атаку російських безпілотників та закликала киян не ігнорувати повітряну тривогу.

Вже ближче до ранку в столиці пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони, а в Повітряних силах заявили про ризик атаки дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Як розповідав міський голова Віталій Кличко, внаслідок нічної атаки у Києві постраждали п'ятеро людей, серед яких 11-річна дитина.

Внаслідок атаки без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста.

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука, цієї ночі було знищено 71 БпЛА. Ворог застосував 75 безпілотників, що стало рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення. Основним напрямком удару був Київ.

Президент Володимир Зеленський назвав свідомим терором те, що росіяни запустили рекордну кількість "Шахедів" саме вночі на день памʼяті жертв Голодомору.