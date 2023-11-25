РФ атакувала Україну рекордною кількістю "шахедів" — скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну рекордною кількістю "шахедів" — скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Окупанти РФ в ніч на 25 листопада випустили по Україні 75 дронів-камікадзе типу "Шахед". Наші сили протиповітряної оборони збили 71 безпілотник.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, пуски дронів були з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ та району Курської області. Основний напрямок удару - Київ.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Військові наголошують, що більшість дронів збили у Київській області. Також у Дніпропетровській області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на півночі України збили 55 "шахедів". З них 28 "приземлили" мобільні вогневі групи.

За його словами, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському - 4, а на Київському - 17.

Також відомо, що 5 дронів ліквідували у небі Дніпропетровської області, 2 - у Кіровоградській області, по одному - у Миколаївській та Черкаській областях.

Що відомо про атаку РФ на Київ

У Києві та області повітряна тривога тривала понад 6 годин. Зафіксовано падіння уламків у декількох районах міста, зокрема, у Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

За даними мера столиці Віталія Кличка, через обстріл постраждали 5 осіб. Серед них 11-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Також у центральній частині Києва через атаку без світла залишилися 77 будинків та 120 установ. Причина - знеструмлення повітряної лінії.

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