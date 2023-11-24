Армія РФ обстріляла з артилерії Херсонську область, є загиблий

Близько 16.00 24 листопада російські терористи завдали удару по правобережній Херсонщині. У селі Дніпровському загинув чоловік, поранено жінку.
Російські окупанти атакували Херсонщину
Російські терористи обстріляли артилерією село Дніпровське Херсонської області. Внаслідок ударів загинув 50-річний місцевий житель.
Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Як пише Прокудін, ворог завдав удари близько 16:00.
За словами голови ОВА, постраждала отримала вибухову травму й уламкові поранення черева, а також руки. Їй надають медичну допомогу.
Ситуація на Херсонщині
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Протягом минулої доби, 23 листопада, як розповідав Прокудін, російські терористи здійснили 119 обстрілів по території Херсонської області. Загалом ворог випустив 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. По місту Херсон випустив 91 снаряд.
Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.
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