Армия РФ обстреляла из артиллерии Херсонскую область, есть погибший

Около 16:00 24 ноября российские террористы нанесли удар по правобережной Херсонщине. В селе Днепровском погиб мужчина, ранена женщина.

Российские оккупанты атаковали Херсонщину

Российские террористы обстреляли артиллерией село Днепровское Херсонской области. В результате ударов погиб 50-летний местный житель.

Об этом сообщает в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Как пишет Прокудин, враг нанес удары около 16:00.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний местный житель. В момент удара он находился на улице. В больницу доставили женщину, 44 года. Поделиться

По словам главы ОВА, пострадавшая получила взрывную травму и обломочные ранения живота, а также руки. Ей оказывают медицинскую помощь.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), – пишет пресс-служба Херсонской областной прокуратуры. Поделиться

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 23 ноября, как рассказывал Прокудин, российские террористы совершили 119 обстрелов по территории Херсонской области. В общей сложности враг выпустил 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. По городу Херсон выпустил 91 снаряда.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.