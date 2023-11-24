Армия РФ обстреляла из артиллерии Херсонскую область, есть погибший

Около 16:00 24 ноября российские террористы нанесли удар по правобережной Херсонщине. В селе Днепровском погиб мужчина, ранена женщина.
Российские оккупанты атаковали Херсонщину
Российские террористы обстреляли артиллерией село Днепровское Херсонской области. В результате ударов погиб 50-летний местный житель.
Об этом сообщает в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Как пишет Прокудин, враг нанес удары около 16:00.
По словам главы ОВА, пострадавшая получила взрывную травму и обломочные ранения живота, а также руки. Ей оказывают медицинскую помощь.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
За прошедшие сутки, 23 ноября, как рассказывал Прокудин, российские террористы совершили 119 обстрелов по территории Херсонской области. В общей сложности враг выпустил 638 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации. По городу Херсон выпустил 91 снаряда.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.
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