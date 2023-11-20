Армия РФ еще раз обстреляла Херсон. Два человека погибли

В результате обстрела Херсона утром 20 ноября двое гражданских людей погибли, еще один человек получил ранения.

Россияне снова атаковали Херсон

Около 09:00 враг совершил обстрел Херсона предварительно из артиллерийского оружия.

Пока известно о трех пострадавших гражданских: двое погибли, еще один человек получил ранения.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, погибшие - водители местного частного предприятия. Также поврежден жилой дом.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что известно об обстрелах Херсона

Российские войска ежедневно и несколько раз обстреливают Херсон из временно оккупированной части Херсонской области. Буквально с утра сообщалось, что город снова находится под обстрелом, а жителей просили отойти от окон и быть в укрытиях.

Отметим, вчера, 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, приступили к обстрелам левобережья Херсонской области.

Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.