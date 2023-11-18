Войска РФ обстреляли предприятие в Херсонской области. Есть раненый

Российские войска ударили с артиллерии по предприятию в поселке Огромное, что в Херсонском районе. Ранен человек.

Российские войска обстреляли предприятие в поселке под Херсоном

Россияне ударили по гигантскому Белозерской общине. Около 13:20 враг обстрелял здание предприятия по артиллерии, говорится в сообщении. Поделиться

По данным администрации, пострадал 56-летний мужчина.

У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги. Сейчас пострадавший находится в хирургическом отделении больницы, – рассказали о состоянии мужчины в ОВА. Поделиться

Ситуация с обстрелами Херсона и области

Обстановка с обстрелами правобережья Херсонской области в последние месяцы довольно тяжелая. Несмотря на то, что количество атак из-за погоды явно уменьшилось, удары стали более массированными. Только за сутки на 17 ноября в Херсонской области 6 человек погибли, 10 ранены.

Вопрос обстрелов Херсона сейчас стоит настолько остро, что на недавней Ставке под руководством президента Украины Владимира Зеленского были приняты конкретные решения по защите Херсона.