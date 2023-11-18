Войска РФ обстреляли предприятие в Херсонской области. Есть раненый

Российские войска ударили с артиллерии по предприятию в поселке Огромное, что в Херсонском районе. Ранен человек.
Российские войска обстреляли предприятие в поселке под Херсоном
По данным администрации, пострадал 56-летний мужчина.
Ситуация с обстрелами Херсона и области
Обстановка с обстрелами правобережья Херсонской области в последние месяцы довольно тяжелая. Несмотря на то, что количество атак из-за погоды явно уменьшилось, удары стали более массированными. Только за сутки на 17 ноября в Херсонской области 6 человек погибли, 10 ранены.
Вопрос обстрелов Херсона сейчас стоит настолько остро, что на недавней Ставке под руководством президента Украины Владимира Зеленского были приняты конкретные решения по защите Херсона.
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