ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области — OSINT-аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области — OSINT-аналитики

Артиллерия ВСУ
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Украинские военные на левом берегу Днепра в Херсонской области расширяют созданный плацдарм и отбивают попытки преступной армии вернуть утраченные позиции.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области

По информации OSINT-аналитиков проекта Deepstate, украинским военным удалось освободить 5,5 кв. км территории на левом берегу рядом с временно оккупированными Олешками.

При этом 186,46 кв. км аналитики относят к серой зоне, зафиксировать постоянный контроль за которой со стороны одной из сторон не удается.

Исследователи также заявляют об атаках преступной армии РФ в районе села Крынки.

Что представляет главную угрозу для армии РФ на юге Украины

По мнению летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе и военного эксперта Романа Свитана в эфире 24 канала, после того, как украинские военные начали продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области, преступная армия РФ может ограничить наступательные действия в районе Авдеевки и перебросить часть подразделений в Херсонскую область, однако, также может поступить наоборот.

Военный эксперт считает, что россияне, скорее всего, покинут левый берег Днепра в Херсонской области.

Свитан отметил, что для оккупационной российской армии наиболее важным направлением остается Авдеевка, чтобы устранить угрозу потери северной части Донецка.

По его словам, после того, как российские оккупанты начнут отступать от Авдеевки, украинские военные смогут зайти на блокпост в районе Ясиноватой и направлении объездной дороги между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой.

Для них это очень опасно, потому что контроль над этими решениями берет под полный контроль почти три города: Ясиноватую, Макеевку и Донецк. Это высота. У россиян сейчас дилемма, что делать: либо терять левый берег, либо часть Донецка, особенно его северную часть, – заявил эксперт. – Они могут пойти даже на уход в Крым, если они точно будут терять Авдеевку. Уходя оттуда, они потеряют часть Донецка. Это будет более болезненный удар для Путина, чем потеря левого берега, – отметил Свитан.

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