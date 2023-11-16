ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области — OSINT-аналитики

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области

По информации OSINT-аналитиков проекта Deepstate, украинским военным удалось освободить 5,5 кв. км территории на левом берегу рядом с временно оккупированными Олешками.

При этом 186,46 кв. км аналитики относят к серой зоне, зафиксировать постоянный контроль за которой со стороны одной из сторон не удается.

Исследователи также заявляют об атаках преступной армии РФ в районе села Крынки.

Что представляет главную угрозу для армии РФ на юге Украины

По мнению летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе и военного эксперта Романа Свитана в эфире 24 канала, после того, как украинские военные начали продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области, преступная армия РФ может ограничить наступательные действия в районе Авдеевки и перебросить часть подразделений в Херсонскую область, однако, также может поступить наоборот.

Военный эксперт считает, что россияне, скорее всего, покинут левый берег Днепра в Херсонской области.

Свитан отметил, что для оккупационной российской армии наиболее важным направлением остается Авдеевка, чтобы устранить угрозу потери северной части Донецка.

По его словам, после того, как российские оккупанты начнут отступать от Авдеевки, украинские военные смогут зайти на блокпост в районе Ясиноватой и направлении объездной дороги между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой.