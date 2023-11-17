ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині — OSINT-аналітики

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За інформацією OSINT-аналітиків проєкту Deepstate, українським військовим вдалось звільнити 5,5 кв км території на лівому березі поряд з тимчасово окупованими Олешками.

При цьому 186,46 кв км аналітики відносять до сірої зони, зафіксувати постійний контроль за якою з боку однієї із сторін не вдається.

Дослідники також заявляють про атаки злочинної армії РФ в районі села Кринки.

Що представляє головну загрозу для армії РФ на півдні України

На думку льотчика-інструктора, полковника ЗСУ в запасі і військового експерта Романа Світана в ефірі 24 каналу, після того, як українські військові почали просуватись на лівому березі Дніпра на Херсонщині, злочинна армія РФ може обмежити наступальні дії в районі Авдіївки та перекинути частину підрозділів у Херсонську область, однак також може вчинити навпаки.

Військовий експерт вважає, що росіяни, швидше за все, покинуть лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Світан зазначив, що наразі для окупаційної російської армії найбільш важливим напрямком залишається Авдіївка, аби усунути загрозу втрати північної частини Донецька.

За його словами, після того, як російські окупанти почнуть відступати від Авдіївки, українські військові зможуть зайти на блокпост в районі Ясинуватої і напрямку об'їзної дороги між Донецьком, Ясинуватою і Макіївкою.