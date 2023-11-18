Війська РФ обстріляли підприємство на Херсонщині. Є поранений

Російські війська вдарили з артилерії по підприємству у селищі Велетенське, що в Херсонському районі. Поранено людину.
Російські війська обстріляли підприємство у селищі під Херсоном
За даними адміністрації, постраждав 56-річний чоловік.
Ситуація з обстрілами Херсона та області
Обстановка з обстрілами правобережжя Херсонської області в останні місяці є досить важкою. Попри те, що кількість атак через погоду явно поменшала, удари стали більш масованими. Лише за добу на 17 листопада у Херсонській області 6 людей загинули, 10 поранені.
Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.
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