Війська РФ обстріляли підприємство на Херсонщині. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ обстріляли підприємство на Херсонщині. Є поранений

Херсонська ОВА
обстріл

Російські війська вдарили з артилерії по підприємству у селищі Велетенське, що в Херсонському районі. Поранено людину.

Російські війська обстріляли підприємство у селищі під Херсоном

Росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади. Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії, - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, постраждав 56-річний чоловік.

В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги. Зараз потерпілий знаходиться у хірургічному відділені лікарні, - розповіли про стан чоловіка у ОВА.

Ситуація з обстрілами Херсона та області

Обстановка з обстрілами правобережжя Херсонської області в останні місяці є досить важкою. Попри те, що кількість атак через погоду явно поменшала, удари стали більш масованими. Лише за добу на 17 листопада у Херсонській області 6 людей загинули, 10 поранені.

Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.

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