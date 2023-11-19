Армия РФ обстреляла Херсон. Среди раненых ребенок

Российские войска еще раз обстреливают Херсон. Во время одного из обстрелов снаряд атаковал многоэтажку, ранен 3-летний ребенок и 4 взрослых.

РФ снова атаковала Херсон

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате обстрелов Херсона 19 ноября ранен 6-летний ребенок.

Ребенку предоставляется медицинская помощь. По его словам, по остальным пострадавшим информация уточняется.

Позже в областной Херсонской прокуратуре рассказали, что кроме ребенка из-за обстрела ранения получили мужчина и женщина. Так, 19 ноября около 11:15 оккупанты ударили по Херсону из реактивной артиллерии.

В результате попадания снарядов был поврежден многоэтажный жилой дом. Ранения получили два человека: 66-летняя женщина и 3-летний ребенок . Им предоставлена медицинская помощь, - говорится в сообщении, где уточнили возраст ребенка. Поделиться

По данным главы МВД Игоря Клименко, ребенок с бабушкой гуляли во дворе, а артиллерия окупантов накрыла их у подъезда. Кроме того, ранения получили еще две женщины - 47 и 69 лет.

Что известно об обстрелах Херсона

Российские войска ежедневно и несколько раз обстреливают Херсон из временно оккупированной части Херсонской области. Буквально с утра сообщалось, что город снова находится под обстрелом, а жителей просили отойти от окон и быть в укрытиях.

Отметим, вчера, 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, приступили к обстрелам левобережья Херсонской области.

Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.