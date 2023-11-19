Армія РФ обстріляла Херсон. Серед поранених дитина

Російські війська вкотре обстрілюють Херсон. Під час одного з обстрілів снаряд атакував багатоповерхівку, поранено 3-річну дитину та 4 дорослих.

РФ знову атакувала Херсон

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що у результаті обстрілів Херсона 19 листопада, поранена 6-річна дитина.

Наразі дитині надається медична допомога. За його словами, по решті постраждалих інформація уточнюється.

Пізніше в обласній Херсонській прокуратурі розповіли, що крім дитини, через обстріл поранення отримали чоловік та жінка. Так, 19 листопада близько 11:15 окупанти вдарили по Херсону з реактивної артилерії.

Внаслідок влучання снарядів був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Поранення отримали двоє людей: 66-річна жінка та 3-річна дитина. Їм надано медичну допомогу, - йдеться в повідомленні, де уточнили вік дитини. Поширити

За даними глави МВС Ігоря Клименка, дитина з бабусею гуляли у дворі, а артилерія окупантів накрила їх біля під'їзду. Крім цього, поранення отримали ще дві жінки - 47 та 69 років.

Що відомо про обстріли Херсона

Російські війська щодня та по кілька разів обстрілюють Херсон із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Буквально з ранку повідомлялося, що місто знову перебуває під обстрілом, а мешканців просили подалі відійти від вікон та бути в укриттях.

Зазначимо, вчора, 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Крім того, російські війська, окрім правобережжя, розпочали обстріли лівобережжя Херсонської області.

Таким чином, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.