Двоє рятувальників загинули через ракетний обстріл армії РФ у Запорізькій області

18 листопада російські війська здійснили три ракетних обстріли Запорізької області. Є вбиті та поранені.

Російські окупанти обстріляли Запорізьку область

Армія РФ 18 листопада завдала ракетних ударів по Комишуваській громаді Запорізької області, внаслідок чого загинули 2 співробітники ДСНС.

Про це повідомила Нацполіція у Telegram.

На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді, є загиблі та поранені: поліція документує наслідки воєнного злочину РФ. Поширити

Загарбники двічі атакували ракетами, тип яких встановлюється, мирний населений пункт.

Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.

Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, росіяни здійснили повторний обстріл.

У результаті чогоу загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Російські війська вдруге обстріляли Запорізьку область

Армія РФ у другий раз обстріляла Запорізький район. Це сталося у той час, коли місцеві рятувальники гасили пожежу після “прильоту”. Є жертви.

Про трагедію повідомив міністр МВС України Ігор Клименко у Telegram.

Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34, – розповів він. Поширити

Крім того, за даними голови МВС, ще троє рятувальників отримали травми.

Також постраждали четверо цивільних, – додав Клименко. Поширити

Як зазначив очільник МВС, росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру, через що сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару.

Пізніше стало відомо, хто саме загинув сьогодні внаслідок ворожого удару по Запорізькому району.

Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля. Молоді, віддані своїй справі рятувальники. Їхні життя сьогодні цинічно обірвала росія. Віталію назавжди залишиться 31, Сергію – 34. Поширити