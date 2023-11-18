Двое спасателей погибли из-за ракетных обстрелов армии РФ в Запорожской области

18 ноября российские войска совершили три ракетных обстрела Запорожской области. Есть убитые и раненые.

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область

Армия РФ 18 ноября нанесла ракетные удары по Камышевахской громаде Запорожской области, в результате чего погибли 2 сотрудника ГСЧС.

Об этом сообщила Нацполиция в Telegram.

В Запорожской области россияне нанесли три ракетных удара по Камышевахской громаде, есть погибшие и раненые: полиция документирует последствия военного преступления РФ. Поделиться

Захватчики дважды атаковали ракетами, тип которых устанавливается, мирный населенный пункт.

В результате первых двух попаданий ранения получили четверо местных жителей, произошло возгорание жилого дома.

Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, россияне провели повторный обстрел.

В результате чего погибли два сотрудника ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения разной степени тяжести.

Российские войска вторично обстреляли Запорожскую область

Армия РФ во второй раз обстреляла Запорожский район. Это произошло в то время, когда местные спасатели тушили пожар после прилета. Есть жертвы.

О трагедии сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко в Telegram.

В результате вражеских обстрелов, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34, – рассказал он. Поделиться

Кроме того, по данным главы МВД, еще трое спасателей получили травмы.

Также пострадали четыре гражданских, – добавил Клименко. Поделиться

Как отметил глава МВД, россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру, из-за чего произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС в считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар.

Позже стало известно, кто именно погиб сегодня в результате вражеского удара по Запорожскому району.

Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала Россия. Виталию навсегда останется 31, Сергею – 34. Поделиться