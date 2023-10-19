Ракетный удар по Запорожью. Спасатели завершили поисковые работы

В результате российской ракетной атаки по дому в Запорожье 18 октября погибли пять человек. Спасатели закончили поисковые работы.
Последствия атаки по Запорожью
ГСЧС сообщает, что спасатели завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, потерпевшем разрушения в результате вражеской ракетной атаки ночью 18 октября.
Спасатели также обнаружили под завалами испуганного кота, которого передали хозяевам.
Что известно о ракетном ударе по Запорожью
Напомним, что РФ атаковала город шестью ракетами С-300. Одна из них попала в многоквартирный дом.
Ракета разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажа. 50 жителей дома чрезвычайники эвакуировали.
Кроме многоэтажки, повреждены рядом расположенные жилые дома и автомобили, территорию промышленных объектов, домовладение.
Двумя другими ракетами российские войска попали по территории промышленных объектов, еще одной – по частному домовладению.
Взрывной волной и обломками повреждены дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
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