Ракетный удар по Запорожью. Спасатели завершили поисковые работы
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар по Запорожью. Спасатели завершили поисковые работы

ГСЧС
Запорожье
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В результате российской ракетной атаки по дому в Запорожье 18 октября погибли пять человек. Спасатели закончили поисковые работы.

Последствия атаки по Запорожью

ГСЧС сообщает, что спасатели завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, потерпевшем разрушения в результате вражеской ракетной атаки ночью 18 октября.

Поисковая операция продолжалась более 20 часов. В общей сложности погибли пять человек, еще пять травмированы.

Спасатели также обнаружили под завалами испуганного кота, которого передали хозяевам.

Что известно о ракетном ударе по Запорожью

Напомним, что РФ атаковала город шестью ракетами С-300. Одна из них попала в многоквартирный дом.

Ракета разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажа. 50 жителей дома чрезвычайники эвакуировали.

Кроме многоэтажки, повреждены рядом расположенные жилые дома и автомобили, территорию промышленных объектов, домовладение.

Двумя другими ракетами российские войска попали по территории промышленных объектов, еще одной – по частному домовладению.

Взрывной волной и обломками повреждены дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

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