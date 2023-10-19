Ракетний удар по Запоріжжю. Рятувальники завершили пошукові роботи
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар по Запоріжжю. Рятувальники завершили пошукові роботи

ДСНС
Запоріжжя

Внаслідок російської ракетної атаки по будинку в Запоріжжі 18 жовтня загинуло п’ять людей. Рятувальники закінчили пошукові роботи.

Наслідки атаки по Запоріжжю

ДСНС повідомляє, що рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок ворожої ракетної атаки вночі 18 жовтня.

Пошукова операція тривала понад 20 годин. Загалом загинуло п’ять людей, ще п’ять травмовані.

Рятувальники також виявили під завалами наляканого кота, якого передали господарям.

Що відомо про ракетний удар по Запоріжжю

Нагадаємо, що РФ атакувала місто шістьма ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок.

Ракета зруйнувала під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

Окрім багатоповерхівки, пошкоджені поруч розташовані житлові будинки і автівки, територію промислових об’єктів, домоволодіння.

Двома іншими ракетами російські війська поцілили по території промислових об’єктів, ще однією – по приватному домоволодінню.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та господарські споруди. Постраждалих немає.

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