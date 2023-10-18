Удар РФ по Запоріжжю. Кількість загиблих зросла до чотирьох

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня зросла кількість загиблих. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла - загинуло 4 людини.
Зросла кількість загиблих у Запоріжжі
Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що кількість жертв збільшилася до чотирьох.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Що відомо про удар по Запоріжжю
Нагадаємо, що у ніч на 18 жовтня в період з 01:33 до 01:48 армія РФ нанесла 6 ударів ракетами С-300 по території обласного центру, що були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області.
Одна ракета влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши перекриття під’їзду з третього по п’ятий поверх.
Станом на ранок було відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.
За даними ОВА, руйнування зазнали два під’їзди і церква, що знаходиться поблизу. Після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом – відновлено.
Двома іншими ракетами російські війська поцілили по території промислових об’єктів, ще однією – по приватному домоволодінню.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та господарські споруди. Постраждалих немає.
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