Удар РФ по Запоріжжю. Кількість загиблих зросла до чотирьох

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Запоріжжі 18 жовтня зросла кількість загиблих. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла - загинуло 4 людини.

Зросла кількість загиблих у Запоріжжі

Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що кількість жертв збільшилася до чотирьох.

В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла. Поширити

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Що відомо про удар по Запоріжжю

Нагадаємо, що у ніч на 18 жовтня в період з 01:33 до 01:48 армія РФ нанесла 6 ударів ракетами С-300 по території обласного центру, що були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Одна ракета влучила в багатоповерхівку, зруйнувавши перекриття під’їзду з третього по п’ятий поверх.

Станом на ранок було відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти.

За даними ОВА, руйнування зазнали два під’їзди і церква, що знаходиться поблизу. Після завершення рятувально-пошукових робіт будівлю буде законсервовано, а згодом – відновлено.

Двома іншими ракетами російські війська поцілили по території промислових об’єктів, ще однією – по приватному домоволодінню.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та господарські споруди. Постраждалих немає.