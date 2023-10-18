Російська армія вдарила по Харкову. У місті проблеми зі світлом
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія вдарила по Харкову. У місті проблеми зі світлом

Ігор Терехов
Рятувальник

Війська РФ обстрілюють місто, виникли проблеми зі світлом.

Що відомо про обстріл Харкова

Російські військові вдень 18 жовтня завдали удару по Харкову. Є проблеми з електропостачанням. 

Як зазначив голова ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову та області.

Фото – t.me/synegubov/7306

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, в місті є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги". За попередньою інформацією, є влучання в Індустріальному районі.

Що відомо про атаку Харкова 6 жовтня

Вранці 6 жовтня російські загарбники випустили ракети по цивільній інфраструктурі міста.

Внаслідок нової атаки загинув 10-річний хлопчик - його тіло знайшли під завалами житлового будинку.

Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль - мертвою. Співчуття батькам і рідним, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами представників місцевої влади, наразі на місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали.

Варто зазначити, що перші вибухи у місті прогриміли близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Як повідомив згодом міський голова Ігор Терехов, армія РФ знову вдарила по центральній частині Харкова.

Згодом в ГУНП в Харківській області заявили, що, за попередньою інформацією, для нової атаки ворог використав ракети типу "Іскандер".

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