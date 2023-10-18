Російська армія вдарила по Харкову. У місті проблеми зі світлом

Війська РФ обстрілюють місто, виникли проблеми зі світлом.
Що відомо про обстріл Харкова
Російські військові вдень 18 жовтня завдали удару по Харкову. Є проблеми з електропостачанням.
Як зазначив голова ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову та області.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, в місті є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після "прильоту" почали роботу по стабілізації напруги". За попередньою інформацією, є влучання в Індустріальному районі.
Що відомо про атаку Харкова 6 жовтня
Вранці 6 жовтня російські загарбники випустили ракети по цивільній інфраструктурі міста.
Внаслідок нової атаки загинув 10-річний хлопчик - його тіло знайшли під завалами житлового будинку.
За словами представників місцевої влади, наразі на місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали.
Варто зазначити, що перші вибухи у місті прогриміли близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.
Як повідомив згодом міський голова Ігор Терехов, армія РФ знову вдарила по центральній частині Харкова.
Згодом в ГУНП в Харківській області заявили, що, за попередньою інформацією, для нової атаки ворог використав ракети типу "Іскандер".
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