Российская армия ударила по Харькову. В городе проблемы со светом

Войска РФ обстреливают город, возникли проблемы со светом.
Что известно об обстреле Харькова
Российские военные днем 18 октября нанесли удар по Харькову. Есть проблемы с электроснабжением.
Как отметил председатель ОВА, оккупанты наносят удары по Харькову и области.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения". По предварительной информации, попадание в Индустриальный район.
Что известно об атаке Харькова 6 октября
Утром 6 октября российские захватчики выпустили ракеты по гражданской инфраструктуре города.
В результате новой атаки погиб 10-летний мальчик - его тело нашли под завалами жилого дома.
По словам представителей местных властей, сейчас на месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы.
Следует отметить, что первые взрывы в городе прогремели около 6:46, после этого в области объявили воздушную тревогу.
Как сообщил впоследствии городской голова Игорь Терехов, армия РФ снова ударила по центральной части Харькова.
Затем в ГУНП в Харьковской области заявили, что, по предварительной информации, для новой атаки враг использовал ракеты типа "Искандер".
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