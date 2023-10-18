Российская армия ударила по Харькову. В городе проблемы со светом
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Украина
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Российская армия ударила по Харькову. В городе проблемы со светом

Игорь Терехов
Спасатель
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Войска РФ обстреливают город, возникли проблемы со светом.

Что известно об обстреле Харькова

Российские военные днем 18 октября нанесли удар по Харькову. Есть проблемы с электроснабжением.

Как отметил председатель ОВА, оккупанты наносят удары по Харькову и области.

Фото – t.me/synegubov/7306

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения". По предварительной информации, попадание в Индустриальный район.

Что известно об атаке Харькова 6 октября

Утром 6 октября российские захватчики выпустили ракеты по гражданской инфраструктуре города.

В результате новой атаки погиб 10-летний мальчик - его тело нашли под завалами жилого дома.

Ребёнка под завалами жилого дома нашли. К сожалению – мертвой. Соболезнования родителям и родным, – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам представителей местных властей, сейчас на месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы.

Следует отметить, что первые взрывы в городе прогремели около 6:46, после этого в области объявили воздушную тревогу.

Как сообщил впоследствии городской голова Игорь Терехов, армия РФ снова ударила по центральной части Харькова.

Затем в ГУНП в Харьковской области заявили, что, по предварительной информации, для новой атаки враг использовал ракеты типа "Искандер".

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