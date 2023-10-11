Российская армия в ночь на 12 октября бьет по Харькову. Информация о раненых уточняется.
Армия РФ обстреляла Харьков
Российские войска в ночь на 12 октября нанесли серии ударов по Харькову и области, жителей региона призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть прилет на окраине города, информация о пострадавших уточняется.
Россияне попали в жилой дом в Харьковской области
Российские военные 11 октября нанесли удар по жилому дому в пгт Купянск-Узловой Харьковской области.
Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Получили ранения 2 гражданских человека – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики оказывают им помощь, на месте работают экстренные службы.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что обстрел произошел в 11.30.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-