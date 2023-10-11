Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову, ранена женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла серию ударов по Харькову, ранена женщина

Игорь Терехов
Обстрел Харькова
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Российская армия в ночь на 12 октября бьет по Харькову. Информация о раненых уточняется.

Армия РФ обстреляла Харьков

Российские войска в ночь на 12 октября нанесли серии ударов по Харькову и области, жителей региона призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщает в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях, – заявил глава Харьковской ОВД.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть прилет на окраине города, информация о пострадавших уточняется.

Враг снова бьет по Харькову. Предварительно есть прилет по одному из районов на окраине города. Информация о возможных пострадавших и разрушениях сейчас собирается, – отметил Терехов.

Россияне попали в жилой дом в Харьковской области

Российские военные 11 октября нанесли удар по жилому дому в пгт Купянск-Узловой Харьковской области.

Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Получили ранения 2 гражданских человека – 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики оказывают им помощь, на месте работают экстренные службы.

Харьковская областная прокуратура сообщила, что обстрел произошел в 11.30.

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