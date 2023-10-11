СБУ предотвратила подрыв Харьковской АЗС — видео

Правоохранители задержали диверсанта российских спецслужб, который закладывал взрывчатку на АЗС в Харькове.

Российский диверсант хотел взорвать АЗС в Харькове

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов группа российских спецслужб планировала диверсионные акты на объектах критической инфраструктуры в Харьковской и других областях Украины. К этой деятельности они привлекли жителя Харькова.

Вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности.

Действуя во исполнение задач представителей государства-агрессора, он изготовил самодельное взрывное устройство.

Предварительно выбрав объект, имеющий важное значение и взрывоопасный – одну из АЗС города Харьков, вечером 10 октября 2023 года прибыл к ней, чтобы произвести взрыв. Это должно привести к жертвам среди гражданского населения и вызвать панику, – сообщили в СБУ. Поделиться

Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время закладки взрывчатки под бочку с газом.

При задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, состоявшее из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором, отмечают в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства задержанного и его родителей изъят револьвер системы Наган, гранаты Ф1 и РГД-5, детонаторы, около 5 кг пластида, часовой механизм самодельного взрывного устройства и взрывной имитационный пакет и денежные средства.

Также проверяется причастность задержанного к совершению других диверсий в Харьковской области – подрыв колеи на железнодорожной станции и взрывы на двух местных АЗС, отмечают прокуроры.

В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

СБУ выманила на территорию Украины и задержала агента ФСБ

Ранее контрразведчикам Службы безопасности удалось провести успешную многоэтапную спецоперацию. Украинские спецслужбы выманили с территории непризнанного Приднестровья и задержали в Одесской области агента ФСБ РФ.

Он должен был создать свою агентурную сеть на юге Украины, однако СБУ разрушила планы врага.

Стоит отметить, что им оказался гражданин Украины, еще 30 лет уехавший в Молдову, где принимал участие в войне на стороне боевиков так называемой «ПМР».

Более того, позже он также работал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения «внутренних войск Приднестровья».