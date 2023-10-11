СБУ запобігла підриву Харківської АЗС — відео

Правоохоронці затримали диверсанта російських спецслужб, який закладав вибухівку на АЗС у Харкові.

Російський диверсант хотів підірвати АЗС у Харкові

За даними слідства, протягом 2022-2023 років група російських спецслужб планувала диверсійні акти на об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та в інших областях України. До цієї діяльності вони залучили мешканця Харкова.

Ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

Діючи на виконання завдань представників держави-агресора, він виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Попередньо обравши об’єкт, що має важливе значення та є вибухонебезпечним – одну із АЗС міста Харків, увечері 10 жовтня 2023 року прибув до неї, щоб вчинити вибух. Це мало призвести до жертв серед цивільного населення та викликати паніку, – повідомили в СБУ. Поширити

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час закладання ним вибухівки під бочку з газом.

При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором, зазначають в СБУ.

В ході обшуків за місцем проживання затриманого та його батьків вилучено револьвер системи Наган, гранати Ф1 та РГД-5, детонатори, близько 5 кг пластиду, годинниковий механізм до саморобного вибухового пристрою та вибуховий імітаційний пакет і грошові кошти.

Також перевіряється причетність затриманого до вчинення інших диверсій на Харківщині – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих АЗС, зазначають прокурори.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

СБУ виманила на територію України та затримала агента ФСБ

Раніше контррозвідникам Служби безпеки вдалося провести успішну багатоетапну спецоперацію. Українські спецслужбовці виманили з території невизнаного Придністров’я і затримали на Одещині агента ФСБ РФ.

Він повинен був створити власну агентурну мережу на півдні України, однак СБУ зруйнувала плани ворога.

Варто зазначити, що ним виявився громадянин України, який ще 30 років виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої «ПМР».

Ба більше, пізніше він також працював снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу «внутрішніх військ Придністров’я».