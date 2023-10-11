Армія РФ завдала серію ударів по Харкову, є поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала серію ударів по Харкову, є поранена

Ігор Терехов
Обстріл Харкова

Російська армія в ніч на 12 жовтня б'є по Харкову. Інформація про поранених уточнюється.

Армія РФ обстріляла Харків

Російські війська в ніч проти 12 жовтня завдали серії ударів по Харкову та області, мешканців регіону закликали перебувати у укриттях.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Увага, окупанти завдають ударів. Мешканці Харкова та області, перебувайте у укриттях, – заявив голова Харківської ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є приліт на околиці міста, інформація про постраждалих уточнюється.

Ворог знову б'є по Харкову. Попередньо є приліт по одному з районів на околиці міста. Інформація про можливих постраждалих та руйнування наразі збирається, – зазначив Терехов.

Росіяни влучили у житловий будинок на Харківщині

Російські військові 11 жовтня завдали удару по житловому будинку в смт Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.

Один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Дістали поранення 2 цивільних людей – 72-річна жінка та чоловік 43 років.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, медики надають їм допомогу, на місці працюють екстрені служби.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що обстріл стався об 11:30.

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