РФ вдарила по Дніпропетровській області. Є жертви
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вдарила по Дніпропетровській області. Є жертви

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область 18 жовтня.  Вони поцілили по приватним будинкам Дніпровського району.

Військові РФ обстріляли приватні будинки під Дніпром

Російські війська під час ракетної атаки поцілили у приватні будинки Дніпровського району. За попередньою інформацією, загинула одна людину й поранено ще троє.

Ворог поцілив по приватних будинках у Дніпровському районі. Попередньо, загинула людина. Троє людей постраждали, - розповів він.

За словами голови ОВА, наслідки атаки уточнюються.

Вже відомо про 6 пошкоджених будинків. Деталі згодом, - додав Лисак.

Як зазначив Андрій Єрмак, росіяни вдарили по приватних будинках у селі Обухівка Дніпропетровської області, є загибла 31-річна жінка.

Удари російської армії по Дніпропетровщині

Вночі на 15 жовтня росіяни атакували Нікопольський район в Дніпропетровській області.

Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду, – зазначив Лисак.

Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь.

Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.

Також армія РФ 6 разів 23 вересня обстріляла Дніпропетровщину. Є поранені, серед них — 12-річна дитина.

Обстрілами у громаді було пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Також удар взяв на себе й Нікополь.

3 жовтня злочинна армія РФ випустила десятки БпЛА типу “Шахед” по Дніпропетровській.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, протягом ночі підрозділи ППО збили в небі над регіоном 13 ударних БпЛА типу “Шахед” злочинної армії РФ.

Окрім цього, також було збито одну ворожу ракету.

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