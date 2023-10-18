РФ вдарила по Дніпропетровській області. Є жертви

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область 18 жовтня. Вони поцілили по приватним будинкам Дніпровського району.
Військові РФ обстріляли приватні будинки під Дніпром
Російські війська під час ракетної атаки поцілили у приватні будинки Дніпровського району. За попередньою інформацією, загинула одна людину й поранено ще троє.
За словами голови ОВА, наслідки атаки уточнюються.
Як зазначив Андрій Єрмак, росіяни вдарили по приватних будинках у селі Обухівка Дніпропетровської області, є загибла 31-річна жінка.
Удари російської армії по Дніпропетровщині
Вночі на 15 жовтня росіяни атакували Нікопольський район в Дніпропетровській області.
Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь.
Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.
Також армія РФ 6 разів 23 вересня обстріляла Дніпропетровщину. Є поранені, серед них — 12-річна дитина.
Обстрілами у громаді було пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Також удар взяв на себе й Нікополь.
3 жовтня злочинна армія РФ випустила десятки БпЛА типу “Шахед” по Дніпропетровській.
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, протягом ночі підрозділи ППО збили в небі над регіоном 13 ударних БпЛА типу “Шахед” злочинної армії РФ.
Окрім цього, також було збито одну ворожу ракету.
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