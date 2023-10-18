РФ ударила по Днепропетровской области. Есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ударила по Днепропетровской области. Есть жертвы

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 18 октября. Они попали по частным домам Днепровского района.

Военные РФ обстреляли частные дома под Днепром

Российские войска во время ракетной атаки попали в частные дома Днепровского района. По предварительной информации, погиб один человек и ранены еще трое.

Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Предварительно погиб человек. Три человека пострадали, - рассказал он.

По словам главы ОВА, последствия атаки уточняются.

Уже известно о 6 поврежденных домах. Детали со временем, - добавил Лысак.

Как отметил Андрей Ермак, россияне ударили по частным домам в селе Обуховка Днепропетровской области, погибла 31-летняя женщина.

Удары русской армии по Днепропетровщине

Ночью 15 октября россияне атаковали Никопольский район в Днепропетровской области.

В течение ночи оккупационные войска из тяжелой артиллерии избивали по Никопольщине. Почти 40 снарядов направили в районный центр и Марганецкую общину, - отметил Лысак.

Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели обуздали огонь.

Еще 8 домов и одно хозяйственное сооружение повреждено. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.

Также армия РФ 6 раз 23 сентября обстреляла Днепропетровщину. Есть раненые, среди них 12-летний ребенок.

Обстрелами в общине были повреждены жилой дом и автомобиль. Также удар взял на себя и Никополь.

3 октября преступная армия РФ выпустила десятки БПЛА типа "Шахед" по Днепропетровской.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в течение ночи подразделения ПВО сбили в небе над регионом 13 ударных БПЛА типа "Шахед" преступной армии РФ.

Кроме этого, также была сбита одна вражеская ракета.

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