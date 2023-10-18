Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 18 октября. Они попали по частным домам Днепровского района.
Военные РФ обстреляли частные дома под Днепром
Российские войска во время ракетной атаки попали в частные дома Днепровского района. По предварительной информации, погиб один человек и ранены еще трое.
По словам главы ОВА, последствия атаки уточняются.
Как отметил Андрей Ермак, россияне ударили по частным домам в селе Обуховка Днепропетровской области, погибла 31-летняя женщина.
Удары русской армии по Днепропетровщине
Ночью 15 октября россияне атаковали Никопольский район в Днепропетровской области.
Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели обуздали огонь.
Еще 8 домов и одно хозяйственное сооружение повреждено. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.
Также армия РФ 6 раз 23 сентября обстреляла Днепропетровщину. Есть раненые, среди них 12-летний ребенок.
Обстрелами в общине были повреждены жилой дом и автомобиль. Также удар взял на себя и Никополь.
3 октября преступная армия РФ выпустила десятки БПЛА типа "Шахед" по Днепропетровской.
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в течение ночи подразделения ПВО сбили в небе над регионом 13 ударных БПЛА типа "Шахед" преступной армии РФ.
Кроме этого, также была сбита одна вражеская ракета.
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