Армия РФ выпустила почти 40 снарядов по Днепропетровщине – фото

Военные РФ обстреляли Днепропетровскую область

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ночью россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине.

В течение ночи оккупационные войска из тяжелой артиллерии избивали по Никопольщине. Почти 40 снарядов направили в районный центр и Марганецкую общину, - отметил Лысак. Поделиться

Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели обуздали огонь.

Еще 8 домов и одно хозяйственное сооружение повреждено. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.

Что известно об обстрелах РФ Днепропетровской области

Напомним, армия РФ 6 раз 23 сентября обстреляла Днепропетровщину. Есть раненые, среди них 12-летний ребенок.

Обстрелами в общине были повреждены жилой дом и автомобиль. Также удар взял на себя и Никополь.

Также 3 октября преступная армия РФ выпустила десятки БПЛА типа "Шахед" по Днепропетровску.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в течение ночи подразделения ПВО сбили в небе над регионом 13 ударных БПЛА типа "Шахед" преступной армии РФ.

Кроме этого, также была сбита одна вражеская ракета.

В результате атак обломки вражеских БПЛА вызвали пожар на одном из частных предприятий. Также вспыхнул частный гараж и автомобиль.

Кроме того, обломки вражеских БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Павлограде, где также было зафиксировано попадание.