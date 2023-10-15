Армия РФ выпустила почти 40 снарядов по Днепропетровщине – фото

Ночью 15 октября россияне атаковали Никопольский район в Днепропетровской области.
Военные РФ обстреляли Днепропетровскую область
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ночью россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине.
Из-за обстрелов в Никополе загорелся частный дом. Спасатели обуздали огонь.
Еще 8 домов и одно хозяйственное сооружение повреждено. Задело и линию электропередач, микроавтобус и 10 солнечных панелей.
Что известно об обстрелах РФ Днепропетровской области
Напомним, армия РФ 6 раз 23 сентября обстреляла Днепропетровщину. Есть раненые, среди них 12-летний ребенок.
Обстрелами в общине были повреждены жилой дом и автомобиль. Также удар взял на себя и Никополь.
Также 3 октября преступная армия РФ выпустила десятки БПЛА типа "Шахед" по Днепропетровску.
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в течение ночи подразделения ПВО сбили в небе над регионом 13 ударных БПЛА типа "Шахед" преступной армии РФ.
Кроме этого, также была сбита одна вражеская ракета.
В результате атак обломки вражеских БПЛА вызвали пожар на одном из частных предприятий. Также вспыхнул частный гараж и автомобиль.
Кроме того, обломки вражеских БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Павлограде, где также было зафиксировано попадание.
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