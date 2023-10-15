Армія РФ випустила майже 40 снарядів по Дніпропетровщині — фото

Вночі на 15 жовтня росіяни атакували Нікопольський район в Дніпропетровській області.
Військові РФ обстріляли Дніпропетровську область
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вночі росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь.
Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.
Що відомо про обстріли РФ Дніпропетровської області
Нагадаємо, армія РФ 6 разів 23 вересня обстріляла Дніпропетровщину. Є поранені, серед них — 12-річна дитина.
Обстрілами у громаді було пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Також удар взяв на себе й Нікополь.
Також 3 жовтня злочинна армія РФ випустила десятки БпЛА типу “Шахед” по Дніпропетровській.
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, протягом ночі підрозділи ППО збили в небі над регіоном 13 ударних БпЛА типу “Шахед” злочинної армії РФ.
Окрім цього, також було збито одну ворожу ракету.
Внаслідок атак уламки ворожих БпЛА спричинили пожежу на одному з приватних підприємств. Також спалахнув приватний гараж та автівка.
Окрім цього уламки ворожих БпЛА впали на території промислового підприємства в Павлограді, де також було зафіксоване влучання.
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