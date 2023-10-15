Армія РФ випустила майже 40 снарядів по Дніпропетровщині — фото

Вночі на 15 жовтня росіяни атакували Нікопольський район в Дніпропетровській області.

Військові РФ обстріляли Дніпропетровську область

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вночі росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду, – зазначив Лисак. Поширити

Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь.

Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей.

Що відомо про обстріли РФ Дніпропетровської області

Нагадаємо, армія РФ 6 разів 23 вересня обстріляла Дніпропетровщину. Є поранені, серед них — 12-річна дитина.

Обстрілами у громаді було пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Також удар взяв на себе й Нікополь.

Також 3 жовтня злочинна армія РФ випустила десятки БпЛА типу “Шахед” по Дніпропетровській.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, протягом ночі підрозділи ППО збили в небі над регіоном 13 ударних БпЛА типу “Шахед” злочинної армії РФ.

Окрім цього, також було збито одну ворожу ракету.

Внаслідок атак уламки ворожих БпЛА спричинили пожежу на одному з приватних підприємств. Також спалахнув приватний гараж та автівка.

Окрім цього уламки ворожих БпЛА впали на території промислового підприємства в Павлограді, де також було зафіксоване влучання.