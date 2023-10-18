Удар РФ по Запорожью. Число погибших возросло до четырех
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью. Число погибших возросло до четырех

Запорожье
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Источник:  Запорізька ОДА

В результате российского удара по многоэтажке в Запорожье 18 октября возросло число погибших. Спасатели извлекли из-под завалов еще два тела - погибли 4 человека.

Выросло количество погибших в Запорожье

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что количество жертв увеличилось до четырех.

В процессе поисково-спасательных работ сегодня было найдено еще два тела.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Что известно об ударе по Запорожью

Напомним, что в ночь на 18 октября в период с 01:33 по 01:48 армия РФ нанесла 6 ударов ракетами С-300 по территории областного центра, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Одна ракета попала в многоэтажку, разрушив перекрытие подъезда с третьего по пятый этаж.

По состоянию на утро было известно о двух погибших, трех раненых и трех пропавших без вести.

По данным ОВА, разрушения подверглись два подъезда и находящаяся поблизости церковь. После завершения спасательно-поисковых работ здание будет законсервировано, а затем – восстановлено.

Двумя другими ракетами российские войска попали по территории промышленных объектов, еще одной – по частному домовладению.

Взрывной волной и обломками повреждены дом и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

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